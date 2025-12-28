Сперму Дурова сочли угрозой всему человеческому генофонду и будущей популяции

Баранова пояснила, что скрытые мутации у донора могут вызвать серьёзные заболевания у потомства, если совпадут с аналогичными мутациями у матери. Она привела прецедент европейского донора с мутацией TP53: около 200 детей родились от его материала, у десяти из которых диагностированы лимфомы и лейкозы. Эксперт подчеркнула, что любые инициативы в этой сфере должны проводиться открыто и с учётом профессионального анализа, чтобы избежать негативных генетических и социальных последствий для будущих поколений.