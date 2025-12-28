Сперму Дурова сочли угрозой всему человеческому генофонду и будущей популяции

«Дурову стоило бы опубликовать свой геном, чтобы женщины, которые идут на этот шаг, понимали, какого именно кота в мешке они покупают. Нужно, чтобы специалисты могли этот геном проанализировать, описать значимые мутации, объяснить риски для потомства. Я, кстати, как волонтёр готова такой анализ сделать», — отметила Баранова.
Эксперт подчеркнула, что использование спермы одного мужчины для множества ЭКО может привести к эффекту основателя, когда определённые гены распространяются в изолированной популяции, создавая риски наследственных заболеваний. Она привела пример порфирии, которая распространилась среди населения Южной Африки благодаря одному носителю мутации в XVIII-XIX веках.
Баранова пояснила, что скрытые мутации у донора могут вызвать серьёзные заболевания у потомства, если совпадут с аналогичными мутациями у матери. Она привела прецедент европейского донора с мутацией TP53: около 200 детей родились от его материала, у десяти из которых диагностированы лимфомы и лейкозы. Эксперт подчеркнула, что любые инициативы в этой сфере должны проводиться открыто и с учётом профессионального анализа, чтобы избежать негативных генетических и социальных последствий для будущих поколений.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовала бесплатная программа ЭКО с использованием спермы основателя Telegram Павла Дурова. Миллиардер оплачивает участие женщин в инициативе, рассматривая её как вклад в общество и помощь людям, мечтающим стать родителями. При этом эксперты предупреждают о возможных судебных спорах, а анализ документов программы выявил противоречия, ставящие под сомнение юридические аспекты проекта.
