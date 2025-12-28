В Ростовской области 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий на дороге

В связи с этим водителей просят быть особенно внимательными: снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких маневров. Автомобилистам, еще не перешедшим на зимнюю резину, настоятельно рекомендовали сделать это незамедлительно. Для водителей грузовиков напомнили об обязательном использовании противоскользящих цепей в сложных условиях.