В Ростовской области 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий на дороге

Госавтоинспекция Ростовской области предупредила водителей об ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

28 декабря, по данным Госавтоинспекции, в Ростовской области ожидается осложнение погодной обстановки. Прогнозируются осадки в виде дождя и снега, понижение температуры, ухудшение видимости и образование наледи на дорогах.

В связи с этим водителей просят быть особенно внимательными: снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких маневров. Автомобилистам, еще не перешедшим на зимнюю резину, настоятельно рекомендовали сделать это незамедлительно. Для водителей грузовиков напомнили об обязательном использовании противоскользящих цепей в сложных условиях.

