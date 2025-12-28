Кучеров стал вторым в истории «Тампы», набравшим 500 очков в гостях

Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий в качестве нападающего за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось набрать 500 очков в выездных матчах.
Спортсмен оформил дубль в игре против «Флориды» (4:2), и теперь на его счету 500 очков в 419 гостевых матчах. На первом месте рейтинга находится канадец Стивен Стэмкос (516 очков в 536 играх).
Кучеров также стал третьим хоккеистом не из Северной Америки, набравшим 500 очков за меньшее количество игр. Он сравнялся по этому показателю с чехом Яромиром Ягром. Перед ними идут словак Петер Штясны (357 игр) и финн Яри Курри (411 игр).
Кроме того, россиянин вышел на чистое четвертое место по числу победных голов, обогнав канадского спортсмена Венсана Лекавалье (61). На счету Кучерова сейчас 47 очков по системе «гол+пас» (15+32) в 33 играх, и он продолжает оставаться лучшим бомбардиром «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», вышел на третье место по количеству шайб, заброшенных в декабре за всю карьеру.