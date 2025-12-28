Погибший в авиакатастрофе глава генштаба Ливии посмертно стал фельдмаршалом

Звание фельдмаршала было посмертно присвоено начальнику Генерального штаба армии Ливии Мухаммеду аль-Хаддаду, который погиб в результате авиакатастрофы в Турции, сообщило агентство «Синьхуа».
Инцидент, унёсший жизни аль-Хаддада и сопровождавших его лиц, произошёл 23 декабря возле аэропорта под Анкарой. После взлёта экипаж частного самолёта Falcon 50, в котором находилась ливийская делегация, перестал выходить на связь. Обломки воздушного судна были найдены через некоторое время. Аль-Хаддад приезжал в Турцию с официальным визитом.
Согласно информации журналистов, 27 декабря в ливийском Триполи состоялось официальное мероприятие по случаю передачи турецкой стороной тел погибших при авиакатастрофе. В аэропорту столицы Ливии самолёт с ними встретила высокопоставленная правительственная делегация. В частности, в её составе был председатель Президентского совета республики Мухаммед аль-Менфи.
Он выступил на церемонии прощания с погибшими и объявил о решении посмертно присвоить аль-Хаддаду звание фельдмаршала за его заслуги. Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба, в свою очередь, отметил, что Триполи и Анкара продолжат совместно расследовать инцидент до выявления всех обстоятельств.
Напомним, 24 декабря глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что удалось найти чёрный ящик самолёта Falcon 50, в котором летел аль-Хаддад. Всего, как информировала турецкая сторона, на борту разбившегося бизнес-джета было пять человек.