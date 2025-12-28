Для чего с января будут ставить новый штамп в паспорте

Данная мера призвана заменить привычный ИНН, хотя сами идентификаторы и не полностью исчезнут, сообщает ИА DEITA.RU,
Новая отметка представляет собой 12‑значный цифровой код, который присваивается человеку один раз и при этом сохраняется даже при смене паспорта, фамилии, места жительства или других данных. В коде не содержится никакой информации о месте рождения, поле или налоговой инспекции. Основная функция этого идентификатора — позволить гражданам быстро и дистанционно подтверждать свою личность и права на различные государственные услуги.
Данный штамп в паспорте, как и раньше, является необязательным, его ставят по желанию самого гражданина. Чтобы получить его, необходимо обратиться с паспортом в ближайшее подразделение МВД или в МФЦ. Процедура бесплатна, и получить такой идентификатор можно без особых сложностей, пишет «Парламентская газета».
Стоит напомнить, что в системе социального и налогового учета существуют также такие идентификаторы, как СНИЛС и ИНН. СНИЛС — это номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования, который используется для учета страховых взносов и получения социальных услуг. ИНН — это налоговый идентификатор, служащий для учета налогоплательщиков, деклараций и задолженностей перед налоговыми органами.
Идентификатор ЕРН отличается от этих двух кодов. Он более универсален и называется «надведомственным» кодом, поскольку внутри Единого регистра он аккумулирует сведения обо всех госуслугах и системах — ИНН, СНИЛС и другие данные о человеке.
Для государственных органов или банков наличие этого номера значительно облегчает и ускоряет процесс проверки — все необходимые сведения собираются из одной базы, устраняя необходимость сравнивать разные базы данных по фамилии, дате рождения или старым документам. Это позволяет более эффективно проводить проверочные процедуры при выдаче пособий, оформлении ипотеки или регистрации имущества.
При этом, старые документы и номера, такие как ИНН и СНИЛС, остаются в силе и не отменяются. Все ранее выданные свидетельства будут действовать, а наличие нового идентификатора — это скорее дополнение, для тех, кто хочет получать информацию о себе из единого реестра без лишней бюрократии и справок.
В будущем данный номер может использоваться вместо ИНН для взаимодействия с налоговой службой и при обращении за государственными и муниципальными услугами, что сделает процесс получения или подтверждения данных более удобным и быстрым.