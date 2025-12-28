Для чего с января будут ставить новый штамп в паспорте

При этом, старые документы и номера, такие как ИНН и СНИЛС, остаются в силе и не отменяются. Все ранее выданные свидетельства будут действовать, а наличие нового идентификатора — это скорее дополнение, для тех, кто хочет получать информацию о себе из единого реестра без лишней бюрократии и справок.