МАРТ объявил о скидках в торговых сетях на белорусские товары по пятницам

МАРТ сообщил, что к новому проекту «Кожная пятнiца — роднае, сваё!» в конце декабря подключились крупные торговые сети Беларуси — «Санта», «Евроопт», Green, ProStore. В их скидочных предложениях — любимые продукты многих белорусов. Проект поддержали также «Коммунарка», «Спартак», «Слодыч», «Красный пищевик» (некоторые из них — только в фирменной сети). О том, на какие товары и на какие дни распространяются скидки, можно узнать на сайтах ТЦ и предприятий, производящих сладости.
Напомним, в декабре Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило белорусам каждую пятницу поддерживать отечественные товары. К проекту предложили подключаться производителям и торговым сетям (здесь подробнее).
Кстати, вот информация о скидках в универмагах Минска в декабре 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш». Актуально в горячее время покупки подарков к Новому году.
А еще «Беларусбанк» заявил, что завершил основные работы, влияющие на расчет картами в том числе и в магазинах.
Мы писали, что новая купюра 1000 рублей вышла в обращение в соседней с Беларусью России.