МАРТ объявил о скидках в торговых сетях на белорусские товары по пятницам

МАРТ сообщил, что к новому проекту «Кожная пятнiца — роднае, сваё!» в конце декабря подключились крупные торговые сети Беларуси — «Санта», «Евроопт», Green, ProStore. В их скидочных предложениях — любимые продукты многих белорусов. Проект поддержали также «Коммунарка», «Спартак», «Слодыч», «Красный пищевик» (некоторые из них — только в фирменной сети). О том, на какие товары и на какие дни распространяются скидки, можно узнать на сайтах ТЦ и предприятий, производящих сладости.