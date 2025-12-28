Ричмонд
В России появился ГОСТ на детское низколактозное молоко

В России появился первый стандарт на низколактозное молоко для детского питания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания, а также ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста появились в РФ в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.

«Среди целого ряда стандартов на детское питание, появившихся в результате этой работы, есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость — например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания. Еще появился долгожданной ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста», — сказал Шалаев.

Глава Росстандарта добавил, что дети очень любят такую продукцию, как молочные коктейли, которые распространены, в том числе, в общеобразовательных учреждениях.