В России появился ГОСТ на детское низколактозное молоко

«Среди целого ряда стандартов на детское питание, появившихся в результате этой работы, есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость — например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания. Еще появился долгожданной ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста», — сказал Шалаев.