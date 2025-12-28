Дорожная разборка по-ташкентски: авария и «битва титанов» на дороге

Все началось с обычной конфликтной ситуации: узбекистанец за рулем малолитражки решил лично проинструктировать своего оппонента по вождению, не скупясь на крепкие выражения из окна своего авто. Но водитель грузовичка не стерпел публичного «урока» и решил продемонстрировать свой стиль езды на практике — он резко подрезал «Матиз», чтобы показать, «кто тут главный».
Правда, маневр вышел слишком неожиданным — водитель «Матиза» не успел затормозить, и между машинами случилось столкновение. Но на этом шоу не закончилось: оба водителя выскочили из своих автомобилей и продолжили разборку уже на проезжей части, практически бодаясь лбами друг с другом.
К счастью, серьезных пострадавших в этом дорожном «мортал комбате» не оказалось. Но пользователи соцсетей уже наперебой комментируют видео: одни смеются, другие возмущаются, третьи традиционно требуют ужесточить наказания для подобных «разборщиков».
Официальных комментариев по этой ситуации пока нет.