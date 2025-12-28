Ричмонд
Дорожная разборка по-ташкентски: авария и «битва титанов» на дороге

Vaib.uz (Узбекистан. 28 декабря). Накануне в соцсетях появилось новое видео с участием водителей на улицах столицы. На этот раз героями «дорожного шоу» стали водитель малолитражки «Матиз» и грузовичка «Лабо», которые не поделили дорогу в Ташкенте.

Источник: Vaib.uz

Все началось с обычной конфликтной ситуации: узбекистанец за рулем малолитражки решил лично проинструктировать своего оппонента по вождению, не скупясь на крепкие выражения из окна своего авто. Но водитель грузовичка не стерпел публичного «урока» и решил продемонстрировать свой стиль езды на практике — он резко подрезал «Матиз», чтобы показать, «кто тут главный».

Правда, маневр вышел слишком неожиданным — водитель «Матиза» не успел затормозить, и между машинами случилось столкновение. Но на этом шоу не закончилось: оба водителя выскочили из своих автомобилей и продолжили разборку уже на проезжей части, практически бодаясь лбами друг с другом.

К счастью, серьезных пострадавших в этом дорожном «мортал комбате» не оказалось. Но пользователи соцсетей уже наперебой комментируют видео: одни смеются, другие возмущаются, третьи традиционно требуют ужесточить наказания для подобных «разборщиков».

Официальных комментариев по этой ситуации пока нет.