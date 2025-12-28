Будьте бдительны: как не отравиться на новогодних рынках Ташкента

В СЭС сообщили, что в преддверии праздников усилили проверки на новогодних ярмарках. Специалисты уделяют пристальное внимание санитарному состоянию рынков, качеству и срокам годности товаров.
Особый акцент делается на предотвращение пищевых отравлений и случаев ботулизма. Проверки охватывают различные виды консервированных продуктов — их качество, безопасность, сроки хранения и пригодность к употреблению. Всё это делается для того, чтобы минимизировать риски для здоровья покупателей и не допустить неприятных инцидентов накануне праздников.
Однако на чиновников надейся, а сам не плошай: всегда внимательно проверяйте сроки годности и внешний вид товаров перед покупкой, особенно на стихийных и праздничных ярмарках. Здоровье — дороже любых скидок и предпраздничной суеты!