Будьте бдительны: как не отравиться на новогодних рынках Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 28 декабря). В преддверии новогодних праздников, когда на рынках традиционно начинается ажиотаж, покупателям стоит быть особенно внимательными к качеству приобретаемых продуктов. К сожалению, некоторые продавцы в этот период стараются воспользоваться ситуацией и активно «сливают» просроченную или сомнительного качества продукцию.

Источник: Vaib.Uz

В СЭС сообщили, что в преддверии праздников усилили проверки на новогодних ярмарках. Специалисты уделяют пристальное внимание санитарному состоянию рынков, качеству и срокам годности товаров.

Особый акцент делается на предотвращение пищевых отравлений и случаев ботулизма. Проверки охватывают различные виды консервированных продуктов — их качество, безопасность, сроки хранения и пригодность к употреблению. Всё это делается для того, чтобы минимизировать риски для здоровья покупателей и не допустить неприятных инцидентов накануне праздников.

Однако на чиновников надейся, а сам не плошай: всегда внимательно проверяйте сроки годности и внешний вид товаров перед покупкой, особенно на стихийных и праздничных ярмарках. Здоровье — дороже любых скидок и предпраздничной суеты!