Будьте бдительны: как не отравиться на новогодних рынках Ташкента

Особый акцент делается на предотвращение пищевых отравлений и случаев ботулизма. Проверки охватывают различные виды консервированных продуктов — их качество, безопасность, сроки хранения и пригодность к употреблению. Всё это делается для того, чтобы минимизировать риски для здоровья покупателей и не допустить неприятных инцидентов накануне праздников.