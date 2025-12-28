В Богучанах улицы патрулирует Гринч

Необычный патруль заметили на улицах села Богучаны.
По сложившейся традиции в преддверии Нового года проходит Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Сегодня, 28 декабря, на улицах села Богучаны появился необычный патруль: полицейский Дед Мороз, сказочный Гринч и представители мотосообщества поздравляли с наступающим Новым годом жителей и гостей округа.
«Участники акции тепло поздравляли жителей, желая им крепкого здоровья, радости, вдохновения и веры в свои силы, а также напоминали о важности соблюдения ПДД в зимний период», — сообщили в Госавтоинспекции.
В подарок все получили памятные буклеты, световозвращающие брелоки и «витаминки» радости.
