МВД предупредило о возможной активизации мошенников перед Новым годом

В ведомстве обратили внимание на то, что популярностью у аферистов пользуются схемы, которые связаны с продажей искусственных елей, игрушек и другой новогодней атрибутики.
В частности, мошенники активно развивают фейковые аккаунты магазинов в соцсетях или мессенджерах. Они на первый взгляд не вызывают подозрений, а подкупают привлекательной стоимостью.
«Картинки могут быть яркими и заманчивыми, однако, как правило, за ними скрывается ловушка. Псевдопродавец требует от клиента предоплату. В итоге покупатель не получает товар, а его деньги уходят на заграничные счета», — говорится в сообщении.
Кроме того, мошенники продолжают звонить жителям республики под видом служб почты, связи, обслуживающих организаций и банковских учреждений. Чаще всего они пытаются убедить передать цифровой код из сообщения, а потом угрожают мнимой ответственностью и проведением следственных действий.
Злоумышленники пытаются зачастую действовать через детей, общаясь с ними в личных сообщениях. Кроме того, мошенники их запугивают, вынуждая установить определенное мобильное приложение или отдать родительские сбережения курьеру.
Правоохранители напомнили, что не нужно выполнять указания незнакомцев. Также не стоит доверять предложениям товаров по заниженным ценам. Нужно проверять официальное существование магазина, его учетный номер налогоплательщика. Если есть такая возможность, то стоит самостоятельно связаться с продавцом по белорусскому номеру телефона.