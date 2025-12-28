Ричмонд
Социолог рассказал, что белорусы ждут от 2026 года

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Социологические исследования показывают, что для белорусов важны три ценности — здоровье, семья, дети, заявил директор Института социологии НАН Николай Мысливец в эфире телеканала СТВ.

Источник: Sputnik.by

По его словам, жители республики довольны тем, что живут в мирной стране и чувствуют себя в безопасности.

Директор института обратил внимание на то, что у белорусов высокий уровень удовлетворенности безопасностью и в общественных местах, на улицах городов, дома. Мысливец назвал этот показатель очень знаковым на фоне происходящего в мире.

«Когда мы интересуемся у жителей нашей страны, что для них самое важное, традиционно три важнейшие ценности — это здоровье, семья и дети. Эти ценности определяют наше настоящее и наше будущее», — сказал Мысливец в ответ на вопрос, чего белорусы ждут от 2026-го.

Он уточнил, что в мире другие тренды — нужно быть самостоятельными, ковать свое счастье собственными руками. Белорусы же ориентированы на семью и детей.

«Я полагаю, это абсолютно замечательная вещь. И стоит ли нам от этих традиций отказываться в угоду каким-то другим новомодным трендам? Я думаю, ни в коей степени делать этого не стоит», — добавил директор.