Социолог рассказал, что белорусы ждут от 2026 года

«Когда мы интересуемся у жителей нашей страны, что для них самое важное, традиционно три важнейшие ценности — это здоровье, семья и дети. Эти ценности определяют наше настоящее и наше будущее», — сказал Мысливец в ответ на вопрос, чего белорусы ждут от 2026-го.