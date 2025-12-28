Ричмонд
Девять пожаров произошло в Ростовской области за минувшие сутки

За сутки спасатели Ростовской области ликвидировали 13 происшествий.

Источник: Комсомольская правда

27 декабря пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на происшествия. За прошедшие сутки ими было ликвидировано девять техногенных пожаров и устранены последствия четырех дорожно-транспортных происшествий.

Для ликвидации этих происшествий было задействовано 108 специалистов экстренных служб и 27 единиц техники. Всего с начала суток на территории области было зафиксировано 13 случаев, потребовавших вмешательства спасателей.

