Девять пожаров произошло в Ростовской области за минувшие сутки

27 декабря пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на происшествия. За прошедшие сутки ими было ликвидировано девять техногенных пожаров и устранены последствия четырех дорожно-транспортных происшествий.
Для ликвидации этих происшествий было задействовано 108 специалистов экстренных служб и 27 единиц техники. Всего с начала суток на территории области было зафиксировано 13 случаев, потребовавших вмешательства спасателей.
