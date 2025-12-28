Амурского тигра, отловленного у Барабаша в Приморье, выпустили в тайгу

Сегодня, 28 декабря, в глухой тайге в малонаселённом районе Приморского края выпустили на свободу молодого самца амурского тигра, которого ранее отловили возле села Барабаш Хасанского округа после серии выходов хищника к населённому пункту и нападений на собак у домов. Об этом сообщил Telegram-канал «МинПрироды25».
Ранее о поимке хищника и его доставке в реабилитационный центр МРОО «Центр “Тигр”» в селе Алексеевка информировали региональные власти и природоохранные организации. Речь идёт о самце в возрасте до трёх лет, которого специалисты обездвижили с применением спецпрепаратов, без лишнего стресса перевезли в центр для ветеринарного обследования и по итогам диагностики признали пригодным для возвращения в естественную среду обитания при условии дальнейшего наблюдения.
Тигра выпустили в труднодоступном для людей районе края, где, по данным профильных ведомств и экспертов по охране диких животных, отмечается высокая плотность копытных животных, составляющих природную кормовую базу хищников. Это должно снизить риск повторных выходов к жилью и контактов с людьми.
На животное закрепили спутниковый ошейник, и специалисты профильных служб и центра «Тигр» намерены вести постоянный мониторинг его перемещений, чтобы убедиться в успешной адаптации хищника и оперативно отреагировать в случае возобновления конфликтного поведения.
По информации природоохранных организаций, этот самец стал 14‑й особью амурского тигра, изъятой из дикой природы в Приморье с начала года из‑за конфликтов с населением, при этом ранее он на протяжении нескольких недель держал в напряжении жителей Барабаша, регулярно выходя к домам и охотясь на дворовых собак.