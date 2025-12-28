Амурского тигра, отловленного у Барабаша в Приморье, выпустили в тайгу

Ранее о поимке хищника и его доставке в реабилитационный центр МРОО «Центр “Тигр”» в селе Алексеевка информировали региональные власти и природоохранные организации. Речь идёт о самце в возрасте до трёх лет, которого специалисты обездвижили с применением спецпрепаратов, без лишнего стресса перевезли в центр для ветеринарного обследования и по итогам диагностики признали пригодным для возвращения в естественную среду обитания при условии дальнейшего наблюдения.