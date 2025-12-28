Более половины перенаправленных самолетов «Аэрофлота» вылетели в Москву

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более половины самолетов «Аэрофлота», перенаправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений в аэропортах, уже перелетели в Москву, вылет оставшихся рейсов ожидается до 14.00 мск, сообщила авиакомпания.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во «Внуково» с 15.59 мск, а в «Шереметьево» — с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы было перенаправлено 39 рейсов, более половины из которых на момент публикации данного сообщения уже перелетели в Москву… Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в Москву ожидается до 14:00 мск», — говорится в сообщении.
Часть рейсов авиакомпании остается на запасных аэродромах в связи с окончанием отдыха экипажей, с целью не превышения норматива рабочего времени. На время ожидания пассажирам этих рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.