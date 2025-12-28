Орфографический сбой омрачил новогоднее открытие в Кронштадте

Инцидент произошёл вечером 27 декабря, сообщает «Фонтанка». Во время торжественного шоу на Якорной площади на большом экране, где транслировалось поздравление для горожан, вместо «Кронштадт» значилось «Крондшатд». По информации издания, присутствовавшие на мероприятии жители не смогли сдержать возмущения.