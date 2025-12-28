Ричмонд
Несколько самолетов вынужденно сели в нижегородском аэропорту из-за атаки БПЛА

Некоторых пассажиров доставили из Нижнего Новгороду в Москву на автобусах.

Источник: Нижегородская правда

Из-за атаки БПЛА в аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде остановилось несколько самолетов «Аэрофлота», направляющиеся в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Вчера вечером, 27 декабря, в районе московского аэропорта Шереметьево вводились ограничения на использование воздушного пространства из-за угрозы атаки БПЛА. По этой причине несколько рейсов, направлявшихся в столицу, перенаправили на ближайшие запасные аэродромы в Домодедово, Нижний Новгород, Казань и Саратов.

Минувшей ночью рейсы задержали на временных стоянках из-за окончания работы экипажей.

Согласно актуальной информации на онлайн-табло аэропорта им. Чкалова, были задержаны три самолета «Аэрофлота» в Москву. Вылет одного самолета был перенесен с 09:00 на 09:49, а еще один рейс отправляется в столицу на два часа позже — в 10:15. Третий рейс задержали на четыре часа — пассажиры вылетят в 12:00.

