Пулково вернулся в обычный режим работы после снятия ограничений на полеты

Из Северной столицы не вылетело четыре рейса.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после того, как над Москвой были введены ограничения на полеты. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы, в расписании могут быть изменения из-за того, что часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместимости.

— В терминале обстановка спокойная. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам — им представлены напитки и питание, — сообщили в Пулково.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в Пулково задержаны 4 рейса из-за временных ограничений в московских аэропортах.

Как уточнили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», для пассажиров задержанных рейсов так же доступны комната матери и ребенка, медпомощь, бесплатные зарядные станции и бесплатный WI-FI.