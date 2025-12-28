Ричмонд
В Воронежской области с 1 января отменят 27 электричек

Еще четыре поезда изменят периодичность рейсов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области с 1 января перестанут ходить 27 электричек, рассказали в Пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Отменят следующие электпопоезда:

№ 6501 Колодезная — Воронеж-1;

№ 6502 Плехановская — Колодезная;

№ 6503 Колодезная — Воронеж-1;

№ 6504 Воронеж-1 — Колодезная;

№ 6379 Лиски — Острогожск;

№ 6380 Острогожск — Лиски;

№ 6394 Лиски — Таловая;

№ 6335 Поворино — Таловая;

№ 6624 Таловая — Поворино;

№ 6226 Лиски — Новохопёрск;

№ 6225 Новохопёрск — Таловая;

№ 6310 Россошь — Гартмашевка;

№ 6611 Гартмашевка — Россошь;

№ 6311 Гартмашевка — Россошь;

№ 6314 Россошь — Митрофановка;

№ 6315 Митрофановка — Россошь;

№ 6312 Россошь — Кантемировка;

№ 6313 Кантемировка — Россошь;

№ 6305 Россошь — Евдаково;

№ 6306 Евдаково — Россошь;

№ 6396 Лиски — Евдаково;

№ 6397 Евдаково — Лиски;

№ 6684 Лиски — Сагуны;

№ 6410 Воронеж-1 — Лиски;

№ 6409 Лиски — Воронеж-1;

№ 6445 Воронеж-1 — Усмань;

№ 6333 Воронеж-1 — Графская.

Решение об актуальных направлениях работы электричек и их маршрутах принимают в правительстве региона.

В 2026 году также внесут изменения в периодичность курсирования поездов:

№ 6648 Рамонь — Воронеж 1 будет курсировать в понедельник, среду и пятницу.

№ 6642/6646 Рамонь — Воронеж 1 направят по субботам и воскресеньям.

№ 6228 Лиски -Таловая — ежедневно.

№ 6623 Поворино — Таловая — ежедневно.