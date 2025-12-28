В Воронежской области с 1 января отменят 27 электричек

В Воронежской области с 1 января перестанут ходить 27 электричек, рассказали в Пригородной пассажирской компании «Черноземье».
Отменят следующие электпопоезда:
№ 6501 Колодезная — Воронеж-1;
№ 6502 Плехановская — Колодезная;
№ 6503 Колодезная — Воронеж-1;
№ 6504 Воронеж-1 — Колодезная;
№ 6379 Лиски — Острогожск;
№ 6380 Острогожск — Лиски;
№ 6394 Лиски — Таловая;
№ 6335 Поворино — Таловая;
№ 6624 Таловая — Поворино;
№ 6226 Лиски — Новохопёрск;
№ 6225 Новохопёрск — Таловая;
№ 6310 Россошь — Гартмашевка;
№ 6611 Гартмашевка — Россошь;
№ 6311 Гартмашевка — Россошь;
№ 6314 Россошь — Митрофановка;
№ 6315 Митрофановка — Россошь;
№ 6312 Россошь — Кантемировка;
№ 6313 Кантемировка — Россошь;
№ 6305 Россошь — Евдаково;
№ 6306 Евдаково — Россошь;
№ 6396 Лиски — Евдаково;
№ 6397 Евдаково — Лиски;
№ 6684 Лиски — Сагуны;
№ 6410 Воронеж-1 — Лиски;
№ 6409 Лиски — Воронеж-1;
№ 6445 Воронеж-1 — Усмань;
№ 6333 Воронеж-1 — Графская.
Решение об актуальных направлениях работы электричек и их маршрутах принимают в правительстве региона.
В 2026 году также внесут изменения в периодичность курсирования поездов:
№ 6648 Рамонь — Воронеж 1 будет курсировать в понедельник, среду и пятницу.
№ 6642/6646 Рамонь — Воронеж 1 направят по субботам и воскресеньям.
№ 6228 Лиски -Таловая — ежедневно.
№ 6623 Поворино — Таловая — ежедневно.