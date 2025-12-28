Правительство выделило 134,7 миллионов рублей на школу в Иркутске

С 2023 года на строительство этой школы в Иркутске из федерального бюджета было направлено более 1 миллиарда рублей. Сейчас строительная готовность объекта превышает 95%. Дополнительно выделенные средства позволят ввести здание в эксплуатацию до конца 2025 года. Открытие школы запланировано в начале 2026 года.