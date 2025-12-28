Исследование показало, сколько россияне потратили в 2025 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Потребительские расходы россиян в январе-ноябре текущего года составили 40,4 тысячи рублей в месяц, при этом больше всех тратят граждане 25−44 лет, сообщается в исследовании «СберИндекса», которое есть у РИА Новости.
«Молодежь от 15 до 24 лет тратила в среднем 28,9 тысячи рублей в месяц. Наиболее высокие траты у самой экономически активной группы 25−44 лет — 53 тысячи рублей», — выяснили аналитики. В то же время у россиян в возрасте 45−64 лет траты составляли в среднем 40,8 тысячи рублей в месяц, а у граждан старше 65 лет — 25,5 тысячи рублей.
В целом средние потребительские расходы россиян в январе-ноябре 2025 года достигли 40,4 тысяч рублей в месяц. Это на 13,9% больше, чем годом ранее, указали аналитики.
Отмечается, что прирост потребительских расходов в текущем году году имел разную структуру в селах и городах. Более половины роста в селах аналитики объясняют тратами на маркетплейсах, остальное — базовые траты на продовольствие (25%), услуги ЖКХ (5−6%) и транспорт (4−6%).
В то же время в городах на маркетплейсы приходилось только 20−40% прироста, на продовольствие — 25%, а вот у общественного питания вклад был выше, чем в селах — около 7−9%. При это в городах значительную долю роста составили расходы на здоровье и путешествия — по 4−7% каждая категория.