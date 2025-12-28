Исследование показало, сколько россияне потратили в 2025 году

В то же время в городах на маркетплейсы приходилось только 20−40% прироста, на продовольствие — 25%, а вот у общественного питания вклад был выше, чем в селах — около 7−9%. При это в городах значительную долю роста составили расходы на здоровье и путешествия — по 4−7% каждая категория.