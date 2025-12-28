В Новосибирске откроется морской ледовый городок

В этом сезоне его тематикой станет морское путешествие «Путь к Оби», сообщила дирекция городских парков.
Гостей ждёт загадочный мир, воплощённый в ледяных скульптурах: от исторических кораблей до мифических подводных существ и фантастических обитателей глубин. Организаторы приглашают горожан и туристов окунуться в атмосферу приключений.
Городок будет работать ежедневно до 10 марта 2026 года. Режим работы: с 11:00 до 22:00, кассы закрываются в 21:30.
Стоимость билетов:
· Для посетителей от 15 лет — 700 рублей.
· Для детей от 4 до 14 лет включительно — 600 рублей.
Также предусмотрены социальные скидки.