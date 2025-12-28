В Омске планируется капремонт здания музея им. Ф. М. Достоевского

В Омске объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта здания литературного музея имени Ф. М. Достоевского. Документация опубликована на сайте «Тендер».
Планируется провести капитальный ремонт здания музея, расположенного на улице Победы, 16 в центре Омска. Начальная стоимость работ оценивается в 46,2 млн рублей. В числе самых глобальных работ, которые необходимо будет провести подрядчику — замена всех коммуникаций.
Заявки от потенциальных участников принимаются до 15 января, итоги будут подведены 19 января. Ремонт необходимо выполнить до 15 ноября 2027 года.