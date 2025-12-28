В Омске планируется капремонт здания музея им. Ф. М. Достоевского

Планируется провести капитальный ремонт здания музея, расположенного на улице Победы, 16 в центре Омска. Начальная стоимость работ оценивается в 46,2 млн рублей. В числе самых глобальных работ, которые необходимо будет провести подрядчику — замена всех коммуникаций.