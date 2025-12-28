Госкомиссия допустила до пуска ракету-носитель «Союз-2.1б» с 52 спутниками

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия допустила до заправки и пуска ракету-носитель «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту 52 космических аппарата, включая спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты “Союз-2.1б” со спутниками “Аист-2T” и иными космическими аппаратами», — отметили в госкорпорации.
Старт ракеты-носителя с площадки 1С космодрома Восточный запланирован на 16:18 мск. Примерно через 9,5 минуты после старта головная часть вместе с разгонным блоком «Фрегат» отделится от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой являются космические аппараты «Аист-2Т» № 1 и № 2 — их выведение на орбиту планируется в течение часа после старта. Также планируется доставить на орбиту 50 малых космических аппаратов.
Космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» предназначены для съемки поверхности планеты и получения стереоскопических изображений, на основе которых создаются цифровые модели местности. Спутники также будут использоваться для наблюдения за чрезвычайными ситуациями, включая пожары, наводнения и вулканическую активность. Два аппарата серии «Аист-2Т» — № 1 и № 2 — будут работать совместно, что позволит повысить точность данных и получить более полную и детальную информацию об исследуемых территориях. Планируемый срок активной работы спутников составляет не менее пяти лет.