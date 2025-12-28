Госкомиссия допустила до пуска ракету-носитель «Союз-2.1б» с 52 спутниками

Космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» предназначены для съемки поверхности планеты и получения стереоскопических изображений, на основе которых создаются цифровые модели местности. Спутники также будут использоваться для наблюдения за чрезвычайными ситуациями, включая пожары, наводнения и вулканическую активность. Два аппарата серии «Аист-2Т» — № 1 и № 2 — будут работать совместно, что позволит повысить точность данных и получить более полную и детальную информацию об исследуемых территориях. Планируемый срок активной работы спутников составляет не менее пяти лет.