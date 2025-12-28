Цветы и минута молчания: в столице отметили 115-летие Бауыржана Момышулы

«Для молодежи особенно важно помнить героев, таких как Бауыржан Момышулы, потому что их жизненный путь — это пример настоящего служения Родине, ответственности и силы характера. Его мужество и принципы учат не быть равнодушными, уметь принимать решения и отстаивать свои ценности. Сохраняя память о таких личностях, мы формируем уважение к своей истории и осознаем свою роль в будущем страны», — отметил он.