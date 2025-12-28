Ричмонд
Цветы и минута молчания: в столице отметили 115-летие Бауыржана Момышулы

В столице состоялась церемония возложения цветов к памятнику Халық қаһарманы, Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы в честь 115-летия легендарного полководца, передает официальный сайт акимата Астаны.

Источник: DKNews.kz

В церемонии приняли участие воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», представители молодежных организаций, волонтеры МРЦ «Астана жастары», а также активная молодежь столицы, передает DKNews.kz.

Участники почтили память героя минутой молчания, подчеркнув значимость его подвига для истории страны и воспитания подрастающего поколения.

По словам воспитанника Республиканского военно- патриотического движения «Жас Сарбаз» Олжас Самархана, подобные мероприятия играют важную роль в формировании гражданской ответственности у молодежи.

«Для молодежи особенно важно помнить героев, таких как Бауыржан Момышулы, потому что их жизненный путь — это пример настоящего служения Родине, ответственности и силы характера. Его мужество и принципы учат не быть равнодушными, уметь принимать решения и отстаивать свои ценности. Сохраняя память о таких личностях, мы формируем уважение к своей истории и осознаем свою роль в будущем страны», — отметил он.

Проведение памятных мероприятий, посвященных выдающимся личностям, способствует укреплению патриотических ценностей и передаче исторической памяти молодому поколению.