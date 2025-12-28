Власти Гомеля готовы выплатить по рыночной стоимости за десять квартир в доме, пострадавшем от взрыва газа

Власти Гомеля ведут работу с жильцами третьего подъезда дома № 3 по ул. Косарева в областном центре, который 17 декабря пострадал от взрыва газа, и конструкции подъезда которого разобраны с 5 по 10 этаж. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.
«По страховым случаям те квартиры, которые пострадали в момент взрыва, они сегодня оценены. Это свыше миллиона рублей. Это квартиры и мебель, которая там находилась. С каждым жильцом сегодня ведется юридическая работа, также подключен “Белгосстрах”. Уже трем владельцам квартир, которые были застрахованы, предоставлена материальная помощь», — отметил Владимир Привалов.
По его словам, со всеми жильцами аварийного подъезда работают в штатном режиме, чтобы люди были спокойны, чтобы люди понимали, что их никто не бросит.
В репортаже ОНТ об аварийном доме в Гомеле прозвучало, что возможна выплата рыночной стоимости квартир, их по меньшей мере десять, в демонтированной части дома. Кроме того, рассматривается возможность предоставления пострадавшим арендного жилья.
Кстати, власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.
Мы писали, что будет с гомельской многоэтажкой после демонтажа половины подъезда из-за обрушения перекрытий двух этажей: «Квартиры с 5 по 10 этаж возведут заново, укрепляя конструкции».
Кроме того, для демонтажа конструкций, чтобы техника достала ковшом до 10 этажа, пришлось возвести огромную земляную насыпь, которая в итоге поднялась на уровень четвертого этажа (здесь подробнее).
