Власти Гомеля готовы выплатить по рыночной стоимости за десять квартир в доме, пострадавшем от взрыва газа

«По страховым случаям те квартиры, которые пострадали в момент взрыва, они сегодня оценены. Это свыше миллиона рублей. Это квартиры и мебель, которая там находилась. С каждым жильцом сегодня ведется юридическая работа, также подключен “Белгосстрах”. Уже трем владельцам квартир, которые были застрахованы, предоставлена материальная помощь», — отметил Владимир Привалов.