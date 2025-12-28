В Омской области мошенники похитили у женщины 10 млн рублей

В ведомстве рассказали, что женщина владела недвижимостью в Симферополе и Алуште. В октябре ей пришло сообщение, что ей необходимо подтвердить адрес регистрации и персональные данные. Пострадавшую убедили назвать код из СМС, а потом сообщили о взломе личного кабинета на портале Госуслуг.