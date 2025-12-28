В Омской области мошенники похитили у женщины 10 млн рублей

Мошенники похитили у жительницы села Красноярка 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
В ведомстве рассказали, что женщина владела недвижимостью в Симферополе и Алуште. В октябре ей пришло сообщение, что ей необходимо подтвердить адрес регистрации и персональные данные. Пострадавшую убедили назвать код из СМС, а потом сообщили о взломе личного кабинета на портале Госуслуг.
«Вскоре с омичкой связались якобы специалисты службы поддержки Госуслуг, сотрудники Росфинмониторинга и силовых ведомств, сообщив об утечке персональных данных и пригрозив уголовной ответственностью за финансирование терроризма», — уточнили в полиции.
В итоге женщина немедленно ушла с работы, прекратила общение с окружающими, а затем выехала в Омск, чтобы купить телефон для связи с «кураторами».
«Выполняя инструкции, потерпевшая оформила кредит на 390 тысяч рублей, заложила автомобиль за 660 тысяч и продала принадлежащие ей долю дома и квартиру в Крыму за 8,9 млн рублей. Все средства она перевела на указанные мошенниками счета либо передала наличными через курьера. Общая сумма ущерба составила около 10 млн рублей», — отметили правоохранители.
Следователи возбудили уголовное дело по «Мошенничество». По факту хищения средств в особо крупном размере проводятся оперативно-разыскные мероприятия.