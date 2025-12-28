25 поездов задержаны из-за схода локомотива на перегоне под Ростовом

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Движение поездов организовано по соседнему пути, однако возникли значительные задержки. По данным СКЖД, до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и пять пригородных составов. В настоящее время ведутся восстановительные работы, а железнодорожники предпринимают меры для сокращения отставания поездов.