25 поездов задержаны из-за схода локомотива на перегоне под Ростовом

Прокуратура начала проверку после схода локомотива в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

28 декабря в 3:35 на перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростове сошел локомотив грузового поезда. На месте происшествия работает заместитель Ростовского транспортного прокурора Ярослав Вуйчич для установления причин и обстоятельств инцидента.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Движение поездов организовано по соседнему пути, однако возникли значительные задержки. По данным СКЖД, до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и пять пригородных составов. В настоящее время ведутся восстановительные работы, а железнодорожники предпринимают меры для сокращения отставания поездов.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

