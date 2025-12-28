Ричмонд
Нижегородский спутник «Лобачевский» на орбите Земли будет выполнять три задачи

Ракета с нижегородским спутником «Лобачевский» отправится на орбиту 28 декабря.

Источник: Телеграм-канал Олега Трофимова

Ректор ННГУ Олег Трофимов рассказал о трех задачах этого аппарата.

Спутник оснащен камерами, которые будут получать данные о состоянии земной растительности. Это первая задача, которую будет выполнять аппарат. Информацию обработает программно-аппаратный комплекс, созданный в ННГУ.

Вторая задача спутника — исследование мемристоров в космических условиях. Это элементы электроники нового поколения, которые продемонстрировали радиационную стойкость на предварительных наземных испытаниях.

Третья задача — связь. На спутнике размещено еще одно устройство — аналоговый ретранслятор радиосигнала. Он позволит радиолюбителям обеспечивать связь на расстоянии до 3000 км.

В Роскосмосе сообщили, что запуск ракеты «Союз-2.1б» состоится в 16:18 с космодрома «Восточный». На ее борту также находится спутник «Аист-2T».

Ранее сообщалось, что созданный нижегородскими учеными спутник «Лобачевский» представили на ЦИПР.