В Екатеринбурге пункты выдачи оказались завалены товарами перед Новым годом

В Екатеринбурге пункты выдачи заказов переполнены товарами. Как рассказали «КП-Екатеринбург» читатели, перед Новым годом в ПВЗ скапливаются большие очереди, товарами заставлены не только полки, но и все вокруг.
— В пунктах выдачи все завалено коробками. Менеджеры работают по двое, так как очень много клиентов, — рассказал «КП-Екатеринбург» житель ВИЗа.
Столпотворение покупателей можно заметить далеко не во всех пунктах выдачи.
— У нас всё спокойно, чисто и безлюдно, — поделилась жительница Пионерского района.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ отметили, что перед Новым годом традиционно наблюдается высокий спрос.
— Клиенты начинают покупать все больше подарков к предстоящим праздникам. Время доставки некоторых заказов может временно увеличиться. Мы уже увеличиваем количество грузового транспорта, а также выводим дополнительных исполнителей (курьеров и водителей) для своевременной доставки заказов, — сообщили в пресс-службе компании.