В Екатеринбурге пункты выдачи оказались завалены товарами перед Новым годом

В Екатеринбурге пункты выдачи заказов завалили коробками с товарами перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пункты выдачи заказов переполнены товарами. Как рассказали «КП-Екатеринбург» читатели, перед Новым годом в ПВЗ скапливаются большие очереди, товарами заставлены не только полки, но и все вокруг.

— В пунктах выдачи все завалено коробками. Менеджеры работают по двое, так как очень много клиентов, — рассказал «КП-Екатеринбург» житель ВИЗа.

Столпотворение покупателей можно заметить далеко не во всех пунктах выдачи.

— У нас всё спокойно, чисто и безлюдно, — поделилась жительница Пионерского района.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ отметили, что перед Новым годом традиционно наблюдается высокий спрос.

— Клиенты начинают покупать все больше подарков к предстоящим праздникам. Время доставки некоторых заказов может временно увеличиться. Мы уже увеличиваем количество грузового транспорта, а также выводим дополнительных исполнителей (курьеров и водителей) для своевременной доставки заказов, — сообщили в пресс-службе компании.

