После первой части сезона Ануарбеков покинул «Женис»

Как пишет пресс-служба столичного клуба, первую часть казахстанской Премьер-лиги-2025 года он отыграл в команде из Астаны, а затем на правах аренды перешел в состав «семиреченцев». Всего выходил на поле в 21 матче и отметился одним голом.