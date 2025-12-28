Ричмонд
После первой части сезона Ануарбеков покинул «Женис»

Казахстанский нападающий Нурбол Ануарбеков перешел из «Жениса» в талдыкорганский «Жетысу», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет пресс-служба столичного клуба, первую часть казахстанской Премьер-лиги-2025 года он отыграл в команде из Астаны, а затем на правах аренды перешел в состав «семиреченцев». Всего выходил на поле в 21 матче и отметился одним голом.

«Благодарим Нурбола за высокий профессионализм и страсть к победе и желаем успехов в дальнейшей спортивной карьере», — написала пресс-служба в Insrtagram.

27-летний Ануарбеков карьеру начинал в «Экибастузе», затем выступал за дубль павлодарского «Иртыша», «Аксу», кызылординский «Кайсар» и жезказганский «Улытау».

Отметим, что в столичном клубе в межсезонье сменился главный тренер, вместо украинского специалиста Андрея Демченко пришел казахстанец Али Алиев.