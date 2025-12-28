Саткинские полицейские помогли участнику СВО восстановить сгоревший паспорт

В Саткинском районе в полицию обратился местный житель, военнослужащий и участник спецоперации. Во время выполнения служебного задания все его личные документы, включая паспорт были утеряны в пожаре.
Сотрудники отделения по вопросам миграции районного отдела МВД организовали оперативную работу по решению важного вопроса. Новый паспорт для ветерана сделали в кратчайшие сроки, а вручил его лично начальник отдела, майор полиции Сергей Постников.
— Военнослужащий выразил благодарность сотрудникам полиции за чуткое отношение, оперативность и профессиональную помощь в решении столь важного для него вопроса, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.