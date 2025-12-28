Синоптики предупредили о непогоде в Сочи

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Две волны непогоды накроют Сочи в предновогодние дни, ожидаются сильные осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Там действительно очень непростая погода. Я бы на первое место поставил ни шторм, ни усиление ветра, хотя они тоже будут, но на первое место я бы поставил сильные осадки. Причем на побережье это, конечно, осадки в виде дождя, но в горах, выше 500 тысяч метров, на Красной Поляне, — это снег и очень сильный снег. Будет две волны осадков и две волны непогоды. Первая из них — сегодня и завтра. Причем скорость ветра может достигать у побережья 22 метров в секунду. В горах, я думаю, что порывы ветра могут быть еще больше. Может выпасть до 30−40 миллиметров осадков, а это существенная величина», — рассказал Шувалов.
Он отметил, что затем со вторника по среду в Сочи начнется вторая волна осадков, но уже в меньшем количестве, выпадет порядка 20−30 миллиметров максимум. Ветер будет также до 20 метров в секунду. Ветер все время южных направлений. Температура порядка четырех-девяти градусов тепла. Есть небольшая вероятность гроз над теплым морем.
«Так что ближайшие дни, предновогодние дни — это очень неспокойная погода в Сочи. Это штормовая погода. Ветер на воскресенье и во вторник до 20 метров в секунду. И осадки сильные двумя волнами. В воскресенье и понедельник — первая волна, и вторник, среда — вторая волна», — заключил синоптик.