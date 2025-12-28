Ричмонд
От учебы к службе: в Академии при Генпрокуратуре прошел торжественный выпуск

Депутат Сената Парламента Дархан Кыдырали принял участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Парламентарий поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Он выразил уверенность, что знания и навыки, полученные в стенах Академии, будут способствовать укреплению в обществе принципа «Закон и Порядок», обозначенного Главой государства. Дархан Кыдырали также напомнил, что Бауыржан Момышулы, которому накануне Указом Президента было присвоено звание «Халық қаһарманы», начинал свой трудовой путь в органах прокуратуры, и призвал молодых специалистов следовать его примеру, служа своей стране с честью и ответственностью.

В рамках мероприятия сенатор встретился с руководством Академии правоохранительных органов. Он поздравил коллектив учебного заведения с 10-летием со дня основания и отметил, что за прошедшие годы Академия стала настоящей профессиональной кузницей квалифицированных кадров для правоохранительной системы страны.