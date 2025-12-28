Под Лидой трудовые мигранты из Эфиопии доят белорусских коров

В хозяйстве «Можейково», что недалеко от Лиды, приступили к работе трудовые мигранты из Эфиопии, сообщил председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий в своем телеграм-канале.
Молодые мужчины трудятся на фермах доярами и животноводами. Пока руководство ими довольно — не пьющие, что хороший пример для белорусских работников.
Трудовые мигранты из Эфиопии, пока их шесть человек, но ожидается, что будет больше, живут в общежитии, все необходимое для быта у них есть.
Кстати, число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 тысячи до 32 тысяч за 2025 год.