Онкологическая служба Иркутской области отмечает 85 лет

Слова благодарности звучали в адрес Виктории Владимировны Дворниченко, которая четверть века возглавляла Областной онкологический диспансер. Чествовали и ветеранов службы. В Ангарске более 40 лет трудятся 10 человек. Среди них — почетный гражданин Ангарского округа Луиза Шаукатовна Шипкова. Её стаж — 47 лет.