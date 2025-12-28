Онкологическая служба Иркутской области отмечает 85 лет

Коллектив Ангарского онкологического диспансера празднует юбилей — 85 лет онколонической службе региона. Всего в четырех филиалах Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Братска трудятся более 1500 специалистов. В городе нефтехимиков на страже здоровья жителей стоят 300 человек. Их лично поздравили представители властей города.
— В этом году удалось сохранить 149 жизней. Показатель смертности от новообразований в Иркутской области снизился на 3,2 процента, — отметил и.о. министра здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.
Слова благодарности звучали в адрес Виктории Владимировны Дворниченко, которая четверть века возглавляла Областной онкологический диспансер. Чествовали и ветеранов службы. В Ангарске более 40 лет трудятся 10 человек. Среди них — почетный гражданин Ангарского округа Луиза Шаукатовна Шипкова. Её стаж — 47 лет.