Госавтоинспекция Челябинска перешла на усиленный режим работы

Госавтоинспекция Челябинске перешла на усиленный режим работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Накануне и в период новогодних праздников инспекторы ДПС обеспечивают усиленный контроль на дорогах. Особое внимание уделяется выявлению водителей в состоянии опьянения», — говорится в комментарии пресс-службы.
С начала 2025 года в городе зафиксировано 4205 случаев пьяного вождения. Напомним, санкция статей 12.8 и 12.26 КоАП РФ — лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.
Кроме того, выявлено 473 водителя, повторно севших за руль в нетрезвом виде. В этом случае наступает уголовная ответственность. Наказание по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ — лишение свободы на срок до трех лет с конфискации автомобиля в пользу государства.
«Госавтоинспекция Челябинска ответственно относиться к вопросам соблюдения правил дорожного движения. Не допускать управления транспортным средством в состоянии опьянения», — призывают полицейские.