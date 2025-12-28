Ричмонд
Синоптики предупредили о лавинной опасности в Сочи из-за сильного снегопада

РИА Новости: в Сочи в горах и на Красной поляне ожидается лавинная опасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Лавинная опасность из-за сильного снегопада прогнозируется в горах Сочи и на Красной поляне в предновогодние дни, из-за этого могут быть закрыты горнолыжные спуски, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее Шувалов рассказал РИА Новости, что в предновогодние дни в Сочи ожидаются две волны непогоды, сильные осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду.

«В горах, конечно, это будет лавинная опасность, безусловно. Поэтому нужно быть предельно внимательным. Я думаю, что все спуски будут закрыты», — отметил Шувалов.

Он подчеркнул, что на Красной поляне в первую волну выпадет до 40−50 сантиметров снега, а во вторую волну ожидается еще почти 70 сантиметров дополнительного снега. Это очень значительное количество осадков.