Синоптики предупредили о лавинной опасности в Сочи из-за сильного снегопада

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Лавинная опасность из-за сильного снегопада прогнозируется в горах Сочи и на Красной поляне в предновогодние дни, из-за этого могут быть закрыты горнолыжные спуски, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Ранее Шувалов рассказал РИА Новости, что в предновогодние дни в Сочи ожидаются две волны непогоды, сильные осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду.
«В горах, конечно, это будет лавинная опасность, безусловно. Поэтому нужно быть предельно внимательным. Я думаю, что все спуски будут закрыты», — отметил Шувалов.
Он подчеркнул, что на Красной поляне в первую волну выпадет до 40−50 сантиметров снега, а во вторую волну ожидается еще почти 70 сантиметров дополнительного снега. Это очень значительное количество осадков.