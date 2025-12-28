Башкирию накроют сильные снегопады, накаты и заносы

В Башкирии 29 декабря предупредили об ухудшении погодных условий. Жителей республики ждут снежные заносы и накаты, а также гололедица.
Скорость ветра составит 5−10 м/с, местами порывы вырастут до 14 м/с. Температура воздуха ночью −10,-15°, по югу до −20°, днем −7,-12°. В снеге видимость ухудшится до 500−1000 м.
В Уфе также пообещали снегопады, снежные заносы и порывистый ветер со скоростью 14 м/с. Температура воздуха ночью −13,-15°, днем −8,-10°.
