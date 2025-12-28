Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирию накроют сильные снегопады, накаты и заносы

В республике ожидают ухудшение погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 29 декабря предупредили об ухудшении погодных условий. Жителей республики ждут снежные заносы и накаты, а также гололедица.

Скорость ветра составит 5−10 м/с, местами порывы вырастут до 14 м/с. Температура воздуха ночью −10,-15°, по югу до −20°, днем −7,-12°. В снеге видимость ухудшится до 500−1000 м.

В Уфе также пообещали снегопады, снежные заносы и порывистый ветер со скоростью 14 м/с. Температура воздуха ночью −13,-15°, днем −8,-10°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.