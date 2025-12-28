37 пьяных водителей за рулем поймали полицейские в Иркутской области

В Иркутской области подвели итоги второго дня усиленной работы региональной Госавтоинспекции. Масштабные проверки на дорогах выявили массу грубых нарушений — от езды в нетрезвом виде до отсутствия обязательных документов.
За сутки инспекторы проверили внушительный поток транспорта — 2 290 автомобилей. В результате было пресечено 757 нарушений правил дорожного движения. К работе подключились не только инспекторы ДПС, но и представители народных дружин, казаки, сотрудники ПДН, ППС и других подразделений полиции.
Серьёзную озабоченность вызвали случаи управления транспортом в нетрезвом состоянии: от вождения были отстранены 37 автомобилистов. Ещё 31 человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. Не менее тревожная статистика по страхованию: 91 водитель оказался без полиса ОСАГО. Кроме того, 99 жителей Приангарья получили штрафы за незаконную тонировку стёкол.
Не обошлось и без «хронических нарушителей»: 53 автовладельца имели неоплаченные штрафы — это выяснилось при проверке по информационным базам. Распространённым оказалось и пренебрежение элементарными правилами безопасности: 134 водителя не пристегнулись ремнём, а 17 человек проигнорировали требования к перевозке детей.
При этом сотрудники ДПС не ограничивались лишь фиксацией нарушений. Во время рейдов они проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения, раздавали памятки и через радиостанции информировали водителей большегрузов о сложных погодных условиях и состоянии проезжей части.
Сегодня рейдовые мероприятия продолжаются. На дорогах Иркутской области дежурят 118 нарядов полиции. Цель усиленной работы — не только выявить нарушителей, но и снизить аварийность, сделав движение максимально безопасным для всех.