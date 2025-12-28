37 пьяных водителей за рулем поймали полицейские в Иркутской области

Серьёзную озабоченность вызвали случаи управления транспортом в нетрезвом состоянии: от вождения были отстранены 37 автомобилистов. Ещё 31 человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. Не менее тревожная статистика по страхованию: 91 водитель оказался без полиса ОСАГО. Кроме того, 99 жителей Приангарья получили штрафы за незаконную тонировку стёкол.