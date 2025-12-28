СК России помог геодезисту взыскать долг по зарплате со строительной компании

Следственное управление СК РФ по Ростовской области восстановило трудовые права ростовчанки. Женщина в 2024 году устроилась геодезистом в одну из местных строительных компаний. С июля по август ее заработная плата начала поступать с перебоями, а затем выплаты и вовсе прекратились. Это создало угрозу финансовому положению семьи женщины.