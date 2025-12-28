Ричмонд
СК России помог геодезисту взыскать долг по зарплате со строительной компании

Ростовчанке выплатили зарплату после вмешательства Следственного комитета.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК РФ по Ростовской области восстановило трудовые права ростовчанки. Женщина в 2024 году устроилась геодезистом в одну из местных строительных компаний. С июля по август ее заработная плата начала поступать с перебоями, а затем выплаты и вовсе прекратились. Это создало угрозу финансовому положению семьи женщины.

Не сумев добиться справедливости через обращения к работодателю и в контролирующие органы, дончанка решила обратиться напрямую к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через телефонную линию Информационного центра СК.

В итоге в региональном следственном управлении было возбуждено уголовное дело. Благодаря действиям следователей ситуацию удалось оперативно разрешить. В кратчайшие сроки задолженность по заработной плате перед женщиной была полностью погашена.

