Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского II степени

«Мария Владимировна часто появляется на телевидении, но она несет очень важное служение. Будучи преданной церкви христианкой, она никогда не изменяла своим убеждениям и в меру своих сил и возможностей помогает многим людям, в том числе и обратить свой взор к Богу. За что мы очень благодарны Марии Владимировне. Помогай вам Бог, и чтобы Господь пребывал с вами и в радостях, и в скорбях, помогал пройти непростым жизненным путем», — сказал патриарх Кирилл, вручая награду Захаровой.