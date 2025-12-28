Ричмонд
Умерла знаменитая французская актриса Брижит Бардо, которая написала открытое письмо Лукашенко о защите животных в Беларуси

Умерла актриса Брижит Бардо, которая обращалась к Лукашенко с письмом в 2018-м.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Брижит Бардо, легендарная французская актриса, певица и секс-символ 50−60-х годов прошлого века, сообщил KP.RU. Ей был 91 год. В последние годы Брижит Бардо активно занималась помощью бездомным животным, создав специальный фонд.

В ноябре 2018 года Брижит Бардо написала открытое письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой быстрее принять в стране закон о защите животных и активнее использовать стерилизацию бездомных кошек и собак. Поводом стало обращение в фонд Брижит Бардо белорусских зоозащитников.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что вырос в деревне и с большим трепетом относится ко всем животным. Глава государства тогда признался, что близко с проблемой бездомных животных не знаком, поэтому письмо Брижит Бардо пролило свет на то, как с этим обстоят дела в Беларуси, сообщал Sputnik.by.

Кстати, закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в Беларуси весной 2024 года.

А вот что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными — жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле — об этом подробнее здесь.

