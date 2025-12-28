Нам бы побольше праздников, хороших и разных: Сколько дней жители Молдовы будут отдыхать в 2026 году

В будущем году жителей Молдовы ждет 111 выходных и 254 рабочих дня. Основную часть отдыха составят 104 субботы и воскресенья, к которым добавятся официальные государственные праздники.
Официальные выходные в 2026 году:
Январь:
1 (чт) — Новый год;
7, 8 (ср, чт) — Рождество по старому стилю.
Март:
8 (вс) — Международный женский день.
Апрель:
12, 13 (вс, пн) — Светлая Пасха;
20 (пн) — Радоница (Поминовение усопших).
Май:
1 (пт) — День труда;
9 (сб) — День Победы.
Июнь:
1 (пн) — День защиты детей.
Август:
27 (чт) — День Независимости;
31 (пн) — Праздник «Limba noastră».
Декабрь:
25 (пт) — Рождество по новому стилю.
Учитывая, что некоторые праздники выпадают на четверг (1 января, 8 января, 27 августа), правительство может принять решение о переносе рабочих дней, чтобы создать «мини-каникулы».
