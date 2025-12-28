Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нам бы побольше праздников, хороших и разных: Сколько дней жители Молдовы будут отдыхать в 2026 году

Учитывая, что некоторые праздники выпадают на четверг, правительство может принять решение о переносе рабочих дней, чтобы создать «мини-каникулы».

Источник: Комсомольская правда

В будущем году жителей Молдовы ждет 111 выходных и 254 рабочих дня. Основную часть отдыха составят 104 субботы и воскресенья, к которым добавятся официальные государственные праздники.

Официальные выходные в 2026 году:

Январь:

1 (чт) — Новый год;

7, 8 (ср, чт) — Рождество по старому стилю.

Март:

8 (вс) — Международный женский день.

Апрель:

12, 13 (вс, пн) — Светлая Пасха;

20 (пн) — Радоница (Поминовение усопших).

Май:

1 (пт) — День труда;

9 (сб) — День Победы.

Июнь:

1 (пн) — День защиты детей.

Август:

27 (чт) — День Независимости;

31 (пн) — Праздник «Limba noastră».

Декабрь:

25 (пт) — Рождество по новому стилю.

Учитывая, что некоторые праздники выпадают на четверг (1 января, 8 января, 27 августа), правительство может принять решение о переносе рабочих дней, чтобы создать «мини-каникулы».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Есть версия: Слияние Политеха и Кагульского университета необходимо для создания прецедента «третьего срока» президентки Молдовы Майи Санду.

Вот интересная версия декана факультета международных отношений, политических и административных наук Госуниверситета Молдовы Александра Солкана (далее…).

Глава минсельхоза позорно заявила, что жители Молдовы не хотят покупать отечественные овощи: Еще как, но их на прилавках нет, а государство умыло руки.

Людмила Катлабуга лично проследила за покупателями и пришла к выводу, что наши граждане обходят молдавские овощи стороной (далее…).

Кошмар на ферме в Березках: Чтобы задержать владельца хозяйства, подозреваемого в убийствах своих работников, тела которых скармливал свиньям, к нему внедрили агента — главный полицейский Молдовы выступил с оправданиями.

Несмотря на то, что житель села пропал еще 14 сентября, полиция только сейчас сообщила о преступлениях на зловещей ферме [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше