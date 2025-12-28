В Кишиневе у большинства бытовых потребителей установят «умные» водомеры

В настоящее время большинство водомеров остаются механическими — более 167 тысяч единиц, а из 6200 уже установленных «умных» счетчиков более половины используются у экономических агентов.
Об этом сообщила временно исполняющая обязанности генерального директора компании Apă-Canal Chișinău Диана Таку на заседании Муниципального совета Кишинева.
Диана Таку уточнила, что в этом году оператор установил 42 835 счетчиков, преимущественно механических, что на 42% больше, чем в предыдущем году. На 2026 год Apă-Canal Chișinău планирует поэтапную реализацию проектов по развитию инфраструктуры дистанционного считывания показаний, включая установку счетчиков в пригородах, а также модернизацию системы учета и мониторинга потребления.
По словам главы предприятия, высокая эффективность дистанционного считывания и передачи данных, а также точность информации, полученной благодаря интеллектуальным счетчикам, переданным немецкими партнерами, подтверждают необходимость и целесообразность перехода к политике «умного» учета как в частном секторе, так и в многоквартирных домах.
Диана Таку добавила, что это особенно важно для квартир в жилых домах, находящихся под управлением муниципального предприятия, которые в настоящее время проходят процедуру неплатежеспособности и имеют наибольшие коммерческие задолженности — более 66%, или 46 миллионов леев, от общей суммы текущих просроченных долгов по счетам, которая в целом превышает 70 миллионов леев.
В рамках проекта, реализованного в партнерстве с Немецким агентством по международному сотрудничеству (GIZ), в секторе Ботаника были установлены 575 «умных» счетчиков в квартирах 17 жилых домов.