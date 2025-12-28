В Кишиневе у большинства бытовых потребителей установят «умные» водомеры

Диана Таку добавила, что это особенно важно для квартир в жилых домах, находящихся под управлением муниципального предприятия, которые в настоящее время проходят процедуру неплатежеспособности и имеют наибольшие коммерческие задолженности — более 66%, или 46 миллионов леев, от общей суммы текущих просроченных долгов по счетам, которая в целом превышает 70 миллионов леев.