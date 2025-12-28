Путин подписал закон о продлении переходного периода на хранение оружия

В случае истечения срока действия указанных разрешений оружие и патроны к нему с 1 января 2026 года подлежат сдаче на временное хранение в органы внутренних дел РФ до завершения обязательного подтверждения соответствия и получения разрешений на хранение оружия, выданных Росгвардией или его территориальным органом. В противном случае такие оружие и патроны к нему подлежат изъятию в порядке, установленном законодательством РФ об оружии.