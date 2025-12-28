На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП

В результате аварии 21-летний пассажир «Мазды» получил травмы. Еще один пассажир этой же иномарки, личность которого устанавливается, погиб на месте. Из пострадавшего «Шевроле Авео» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу трое пассажиров.