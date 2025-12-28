СМИ рассказали, как часто YouTube показывает ИИ-видео новым пользователям

Кроме того, согласно публикации, в ходе исследования были изучены 15 тысяч самых популярных YouTube-каналов в мире, и оказалось, что 278 из них публикуют исключительно ИИ-контент для набора просмотров. В общей сложности такие каналы собрали более 63 миллиардов просмотров и 221 миллиона подписчиков, а их доход составляет около 117 миллионов долларов ежегодно.