Михалков не стал раскрывать, кто из его друзей облил Путина вином

Российский лидер в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» вспоминал, как приехал на один из юбилеев режиссера к нему в гости и один из друзей Михалкова облил его красным вином. Президент отметил, что виновник «очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь». Путин тогда пошутил, что обливший его друг кинорежиссера «все-таки свое слово не сдержал и продолжает это делать» — правда, «в рамках разумного».