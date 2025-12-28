В Башкирии задержали 39 нетрезвых водителей

За прошедшие выходные по итогам массовых рейдов на трассах Башкирии остановили 39 нетрезвых водителей. Об итогах операции «Трезвый водитель» сообщили в пресс-службе ГАИ республики.
Всего выявили 1200 нарушений, трое водителей сели за руль пьяными повторно.
В Уфе проверили 320 автомобилей, десять водителей были в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение правил дорог составили более 50 административных материалов.
